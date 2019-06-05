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Стало известно, сколько потратит Ирландия на безопасность Трампа

Политика

В ряде населенных пунктов действует особый пропускной режим

Дублин, 5 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Обеспечение безопасности визита президента США Дональда Трампа в Ирландию обойдется этой стране в €10 млн. Об этом сообщает ирландский национальный телеканал RTE.

Вечером 5 июня американский лидер прибудет в международный аэропорт «Шаннон» из Лондона, после чего проведет переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и министром иностранных дел Саймоном Коувени. Затем запланирована поездка Трампа в Дунберг, где находится принадлежащий семье Трампа гостиничный комплекс.

В своей гостинице Трамп проведет два дня, потом отправится во Францию и, возможно, вернется в Дунберг перед возвращением в США.

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В связи с визитом высокого гостя в особо охраняемую зону превращена значительная часть графства Клэр. Так, к обеспечению безопасности Трампа привлечены полицейские и военные, а также подразделение по перехвату беспилотников. В Дунберге, Шенноне и других населенных пунктах действует особый пропускной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Трамп прибыл в Великобританию с трёхдневным визитом, приуроченным к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. В Лондоне глава Белого дома встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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