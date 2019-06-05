Председатель центрального комитета внешних связей Вьетнама прибыл в Париж

Париж, , 14:17 — REGNUM Государственный секретарь при главе МИД Франции Жан-Батист Лемуан встретился с председателем центрального комитета внешних связей Вьетнама Хоанг Бин Куаном в Париже 4 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Государственный секретарь подтвердил желание Франции углубить экономическое партнерство с Вьетнамом, особенно в области авиации, железнодорожной и транспортной инфраструктуры.

Жан-Батист Лемуан также рассказал своему собеседнику о французских проектах в области образования, культуры, здравоохранения и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 ноября 2018 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп отправился с визитом во Вьетнам.

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