Зеленский на развилке трёх дорог: пора выбирать

Москва, , 14:10 — REGNUM Предвыборная программа нового президента Украины Владимира Зеленского мало чем отличалась от предвыборной программы Петра Порошенко, политические направления те же. Но сейчас сложилась ситуация, когда Зеленскому приходится делать свой окончательный выбор, с кем быть — с Россией, США, Евросоюзом и блоком НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

По его мнению, если Украина хочет своего экономического процветания, то лучшего партнёра, чем Россия, ей не найти. Это — и рынки сбыта, и экономические взаимосвязи, которые ещё сохранились со времен СССР, и вся та продукция, производимая на Украине в виде всевозможных комплектующих в машиностроении, электротоваров, металлургии, а в Европе и в США это всё не нужно, им своего производства хватает.

«Самое интересное, что газотранспортная система Украины с её транзитом газа США также не интересна. США хочет поставлять в Европу свой сжиженный газ, а не видеть транзит российского газа через Украину», — пояснил эксперт.

Поэтому господину Зеленскому лучше было бы приехать в первую очередь в Россию для налаживания экономических связей и добрососедских отношений, как это сделал в своё время президент Ющенко после победы на выборах, на которых он победил при помощи первого майдана, а потом уже ехать в Брюссель и Вашингтон.

«И не нужно вторить в угоду США, заботясь об эфемерной энергетической безопасности в Европе. Пока, как говорится в известной пословице, «собака лает, а караван идёт», газопровод «Северный поток — 2» строится, и готовность уже 53%», — отметил Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны крайне важно всеми силами противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

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