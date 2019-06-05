Страхи Дании о вмешательстве России в выборы оказались беспочвенными

Копенгаген, , 14:09 — REGNUM Россия не осуществляла попыток вмешаться и повлиять на ход избирательной компании перед парламентскими выборами в Дании. Если и существовали какие-либо подозрения по этому поводу, то ничего задокументировано не было. Об этом сегодня, 5 июня, в интервью газете Berlingske заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

«Нет, русские не пытались вмешиваться в избирательную кампанию», — сказал глава военного ведомства.

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Разведка США нашла доказательства «российского вмешательства» в выборы

Фредериксен признался: месяцы страха, что Россия попытается повлиять на выборы в Дании, оказались необоснованными.

Отвечая на вопрос издания о возможном переоценивании датскими Вооружёнными силами угрозы со стороны Москвы, министр обороны ответил, что предпочитает рассматривать это по-другому.

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«Я предпочитаю смотреть на это так, что мы послали очень, очень ясный сигнал, что мы готовимся к этому. На мой взгляд, мы проявили должную осмотрительность, приложив огромные усилия», — добавил глава минобороны Дании.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее Россию во вмешательстве в выборы обвинял Вашингтон. В мае 2017 года в США специальном прокурором Робертом Мюллером было начато соответствующее независимое расследование. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание главой Белого дома. В марте 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора заявил, что сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году выявлено не было.

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