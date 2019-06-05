Совет Федерации предложит финансировать защиту соотечественников за рубежом

Ялта, Крым, , 14:05 — REGNUM Совет Федерации РФ предложит правительству и министерству финансов России предусматривать в федеральном бюджете средства на защиту сограждан, попавших в трудную ситуацию за рубежом. Об этом 5 мая на заседании пятого международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Запишем в нашу резолюцию обращение о том, чтобы в государственном бюджете предусматривались средства на защиту наших граждан, попавших в трудную ситуацию за рубежом. Есть случаи, где страховка работает, а есть — непредвиденные ситуации», — отметила Матвиенко.

По её словам, случай с Марией Бутиной, когда пришлось собирать деньги на адвокатов, показал, что такое отношение государства к соотечественникам никуда не годится.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США арестовали Бутину, обвинив её в шпионаже в пользу России. По мнению ряда экспертов, все обвинения были сфабрикованы и арест подстроен исключительно под готовившуюся в тот момент встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Хельсинки.

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