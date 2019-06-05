Обстрелы Донбасса участились – министр иностранных дел ДНР

Москва, , 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский произносит те же речи, который произносил его предшественник Пётр Порошенко, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила 5 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Со стороны вооружённых формирований Украины участились обстрелы нашей территории, — рассказала она. — У нас была вынужденная пауза в переговорном процессе из-за смены власти в Киеве, и за время этой паузы у нас девять раненых — среди мирных жителей, из которых двое детей и три женщины. На линии соприкосновения достаточно горячая обстановка. И эскалация действительно происходит. Обстрелы действительно участились, несмотря на все мирные заявления. Видимо, те, кто пишет методички для украинского президента, не поменялись. Звучат те же самые речи, которые произносил Порошенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России, заявив, что обострение конфликта в Донбассе является плохим фоном для возобновления переговоров в Минске. Поводом для этой реплики стала информация украинских СМИ, согласно которой за минувшие сутки в Донбассе погибли трое боевиков ВСУ, ещё трое получили ранения.

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