Гройсман: «Рад, что в Брюсселе президент подтвердил недопустимость дефолта»

Киев, , 14:05 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно недопустимости дефолта Киева по внешним долгам. Соответствующее заявление Гройсман сделал 5 июля на заседании правительства Украины.

«Я рад, что вчера в Брюсселе президент Украины подтвердил свою позицию относительно недопустимости каких-либо дефолтов или других искусственно созданных обострений… Ответственность лежит на каждом министре. Я ожидаю не вялой или неформальной работы. Я ожидаю, что все будут работать так как подобает — четко, слаженно, на результат», — сказал Гройсман.

При этом он считает, что сегодня есть много желающих создать на Украине искусственные кризисы.

«Будет очень много желающих создать некие кризисы, говорить об угрозе дефолта или других вещах. Не только говорить, а, возможно, и провоцировать их. Я отмечаю, дефолт — это не мой сценарий. Мой сценарий — развитие экономики, разумное управление государственным долгом, который создали не мы, но нам его обслуживать и отдавать, и обеспечить абсолютную стабильность», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Брюсселе президент Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что информация о запланированном дефолте Киева не имеет общего с официальной позицией президента.

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил Киеву по примеру Греции объявить дефолт, поскольку в нем нет ничего страшного.