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«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»: фальсификация истории недопустима

Политика

Представитель белорусской делегации пообещали не допустить переписывания истории

Ставрополь, 5 июня 2019, 13:59 — REGNUM  Сегодня для сохранения мира необходимо не допускать переписывания истории, а на передовой информационно-коммуникативных технологий в борьбе с фальсификацией стоит молодёжь. Об этом 5 июня в рамках пленарного заседания IV Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС на тему «Роль молодежи в развитии международного сотрудничества на пространстве БРИКС и ШОС» в Ставрополе заявил руководитель делегации Белоруссии, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Воронюк отметил, что сегодня самое главное направление работы Белорусского республиканского союза молодёжи — воспитание гражданина-патриота. А патриотизм в настоящее время, по словам первого секретаря, это не только гордость за свою страну, за свою национальную силу, за свой государственный язык, за свой народ, но и уважение к другим странам, другим народам.

Говоря о международных форматах сотрудничества, Воронюк отметил, что главный смысл ШОС и БРИКС — сохранение мира. Это значит в том числе отсутствие цифровых войн, отсутствие экономических санкций, это борьба с фальсификацией истории. Руководитель белорусской делегации напомнил, что в следующим году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«И Беларусь помнит, какой ценой была завоёвана эта Победа. Безусловно, мы никогда не допустим фальсификации истории. Конечно, именно молодежь находится сегодня на передовой информационно-коммуникативных технологий в борьбе с фальсификацией. Это тоже одна из важнейших тем, которую необходимо обсудить в пространстве данного форума», — объяснил Воронюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Ставрополе состоялось открытие фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Это третий по счёту международный фестиваль. Для России это самое крупное молодёжное событие года. В фестивале принимают участие около 2,5 тысяч человек из 23 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ставрополе стартовал фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

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Молодежная политика в РФ
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