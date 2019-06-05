Украинские «радикалы» недовольны визитом Зеленского в Брюссель

Киев, , 13:58 — REGNUM В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский побоялся потребовать пересмотра унизительного и дискриминационного соглашения о так называемой зоне свободной торговли с ЕС, которое ратифицировала парламентская коалиция Рады, правительство Арсения Яценюка и экс-президент Петр Порошенко. Об этом 5 июня заявил в кулуарах Верховной рады глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Вчерашний визит Зеленского в Брюссель — первый официальный визит президента. От этого визита много что зависит и могло зависеть для украинцев. К большому сожалению, мы не увидели того, что должен был сделать Зеленский в Брюсселе. Он не набрался смелости заявить еврочиновникам в Брюсселе о необходимости пересмотра торговой части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Эта торговая часть соглашения устанавливает унизительные, ограничительные квоты на поставку нашей продукции, в частности сельскохозяйственной, на рынок ЕС», — сказал Ляшко.

Он сообщил, что ежегодно экономика Украины теряет до $8 млрд из-за дискриминационного соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

«В результате этих ограничительных квот мы ежегодно как минимум, по подсчетам специалистов, теряем 8 млрд. долл дохода для наших промышленных товаропроизводителей, наших селян. Зеленский не поставил требование пересмотреть это соглашение. Вместо того, чтобы выгрызать рабочие места для украинцев, место на европейском рынке для наших товаров, заработки для наших людей, увеличение доходов украинских семей… Они унизительно похлопали по плечу, похлопали по щеке: «Ну, пойдем о чем-то поговорим». Говорить нужно об одном — о восстановлении украинской экономики и о том, чтобы Украина была сильной. Невозможно восстановление экономики, когда нашу продукцию не пускают и искусственно ограничивают высокими пошлинами и унизительными квотами. Годовые квоты исчерпываются за один месяц», — напомнил Ляшко.

Он также считает, что правительство Владимира Гройсмана поставило Украину на грань дефолта, подписав меморандум с Международным валютным фондом.

«Кроме того, Зеленский не ставит требования пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом, именно того меморандума, который довел Украину на грань дефолта… Зеленский вместо того, чтобы требовать пересмотра меморандума с МВФ, снижения цен на газ, отмены решения правительства о повышении цен на газ… В Европе самая низкая за последние три года цена на газ. А в Украине с июня опять вросли цены на газ… Все это результаты слепого выполнения меморандума с МВФ», — добавил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня президент Зеленский осуществляет первый иностранный визит в Брюссель. По данным пресс-службы Зеленского, глава украинского государства встретился с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

Также Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и другими высокопоставленными лицами.

В частности, 4 июня в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Столтенбергом президент Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал глава украинского государства.