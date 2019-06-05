Лукашенко положительно воспринял возвращение Кучмы в контактную группу

Минск, , 13:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал возвращение бывшего президента Украины Леонида Кучмы на должность представителя этой страны в трёхсторонней контактной группе (Россия — Украина — ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом белорусский лидер заявил на сегодняшней встрече с политиком в Минске, сообщает пресс-служба президента Белоруссии 5 июня.

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«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — заявил Лукашенко.

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Леонид Кучма посчитал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

Президент Белоруссии подчеркнул исключительно доверительный характер белорусско-украинских отношений.

«Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Эту должность Кучма занимал ранее, однако в ноябре 2018 года ушёл с поста, сославшись на достижение им «критического возраста» и необходимость дать дорогу молодым. Тогдашний глава государства Пётр Порошенко назначил на эту должность бывшего премьер-министра, экс-главу службы безопасности и экс-министру обороны Украины Евгения Марчука.