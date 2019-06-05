Россия остается надежным поставщиком углеводородов в Словакию — Медведев

Москва, , 13:38 — REGNUM Словакия может рассчитывать на Россию как на надежного поставщика углеводородов, заявил 5 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини в Москве.

Также отмечается, что по завершении переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между «Росатомом» и министерством экономики Словакии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия и ряд других стран приостановили прокачку российской нефти в конце апреля, когда в сырье обнаружились хлорорганические примеси. Загрязненная нефть, как выяснилось, попала в трубопровод «Дружба» в районе терминала в Самаре из-за попыток частных компаний скрыть хищение сырья.

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