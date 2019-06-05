В Москве назначена дата выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва

Москва, , 13:42 — REGNUM Мосгордума утвердила дату проведения выборов депутатов столичного парламента седьмого созыва на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление было принято в ходе итогового заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Московская городская дума постановляет: назначить выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года», — представил проект закона депутат Александр Семенников («Единая Россия»).

Напомним, в соответствии с частью 3 статьи 10 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября в том году, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов.

Ранее Мосгордума приняла закон об электронном голосовании на выборах депутатов столичного парламента.