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В Москве назначена дата выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва

Политика

В соответствии с законом, выборы назначены на второе воскресенье сентября

Москва, 5 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Мосгордума утвердила дату проведения выборов депутатов столичного парламента седьмого созыва на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление было принято в ходе итогового заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Московская городская дума постановляет: назначить выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года», — представил проект закона депутат Александр Семенников («Единая Россия»).

Напомним, в соответствии с частью 3 статьи 10 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября в том году, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов.

Ранее Мосгордума приняла закон об электронном голосовании на выборах депутатов столичного парламента.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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