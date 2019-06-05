Проект «конфискации имущества»: в Раде недостаток ума и избыток ненависти

Киев, , 13:23 — REGNUM Внесённый в Верховную Раду Украины законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса — документ одновременно неумный и весьма показательный, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 июня, комментируя инициативу депутатов.

Как сообщалось ранее, в парламент Украины внесен законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у тех жителей Донбасса, которые добровольно получат российское гражданство.

«Внесённый в Верховную Раду законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса, получивших паспорта России — документ неумный и очень показательный с точки зрения подхода украинской политической элиты к проблеме урегулирования конфликта с ДНР и ЛНР.

Неумный он потому, что, приняв его, Украина нарушит многие международные документы, защищающие принцип недискриминации. В данном случае, как мы видим, дискриминация носит особо выборочный характер: имущество планируется изымать не просто у иностранных граждан, но у граждан только одной страны. Тем не менее, сигнал тем самым будет послан и проживающим на Украине гражданам других стран: Польши, Венгрии, Румынии, Молдавии и так далее. Мол, будете вести себя не так, как мы того будем требовать, отнимем и у вас.

Показателен же этот законопроект в смысле содержащегося в нём заряда ненависти, и это очень важное напоминание для всех — для самих жителей Донбасса, для нас, для европейцев. О каком «выполнении минских соглашений» при таком подходе может идти речь?

Посмотрим, будет ли этот законопроект принят Радой, но если будет, то следующим станет законопроект о «конфискации жизни» у всех жителей ДНР и ЛНР, имеющих или не имеющих российское гражданство. Киевский режим это, правда, и беззаконно пятый год делает, причём далеко не только в Донбассе, но с меньшим размахом, чем ему хотелось бы.

Интересно, как отреагирует Европа? В очередной раз закроет глаза на происходящее?

России же, со своей стороны, надо усиливать поддержку ДНР и ЛНР», — отметил Михаил Демурин.