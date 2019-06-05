За партию Зеленского готовы проголосовать более 48% избирателей — опрос

Киев, , 13:27 — REGNUM Рейтинг партии президента Украины «Слуга народа» составляет 48,2% среди тех, кто намерен голосовать на грядущих парламентских выборах и определился за кого, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 5 июня на официальном сайте организации.

Далее по рейтингу популярности идут политические силы «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (10,7%), «Европейская Солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») с 7,8% голосов, «Батькивщина» Юлии Тимошенко (6,9%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,6%). Остальные партии набирают менее необходимых 5% голосов.

Наибольший антирейтинг наблюдается у партии «Европейская Солиданость» экс-президента Украины Петра Порошенко. За неё не будут голосовать ни при каких обстоятельствах 52% опрошенных.

Отмечается, что первыми шагами Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны 50% опрошенных, 39% не определились, а 11% выступают против.

Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня, опрошены 2 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, в Верховную раду могут пройти шесть партий, при этом у «Слуги народа» Владимира Зеленского рейтинг поддержки составил почти 41%.

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