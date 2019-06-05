Обезглавленный до осени. Ростов-на-Дону в мае

Илья Романов, , 13:31 — REGNUM

Досрочная отставка сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва стала самым громким политическим событием апреля. В мае горожане ждали решения депутатов муниципальной думы о проведении конкурса на замещение должности главы городской администрации. Народные избранники утвердили дату — 11 октября 2019 года. Почему город-миллионник оставили без руководителя на полгода? ИА REGNUM подготовило специальный обзор.

Перед заседанием городской думы в адрес депутатов и губернатора Ростовской области Василия Голубева поступило не одно обращение с просьбой провести конкурс летом.

«Практика работы прошлой администрации показала, что происходит, когда осенью начинаешь транспортную революцию. Мы до сих пор плюёмся от того, что у нас происходит в транспортной сфере. Назначение главы — это судьбоносный этап в жизни города. И мне кажется, что целесообразно проводить летом, а не накануне отопительного сезона. Ворох проблем лавиной обрушится на нового главу. Если нынешний и. о. вдруг покинет пост, то в городе будет новый раздрай. Администрация в настоящее время находится в подвешенном состоянии. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. В состоянии неопределенности ждать эффективной работы от чиновников нельзя», — указал в видеообращении депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

«Время не ждёт. Город такой длительный срок без полноценного управления не протянет. Надо готовиться к зиме уже сейчас, принять волевое решение и предложить перенести срок выбора сити-менеджера на июнь-июль», — предлагал ростовчанин, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи (один из кандидатов на пост ростовского сити-менеджера).

Но просьбы политиков и общественных деятелей вопреки здравому смыслу не были услышаны. Возможно, обращения затерялись на фоне происходящих в мае событий областного масштаба. Это задержание заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, и. о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирины Александровой, а позже и увольнение заместителя губернатора Юрия Молодченко (явно отставка крупного чиновника обсуждалась заранее).

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Слабым и отчасти смешным стало объяснение заместителя председателя Ростовской-на-Дону городской думы Татьяны Георгиевой. Она заявила, что потенциальным кандидатам на руководящий пост выделено время для полноценной подготовки к участию в конкурсе.

«Кроме того, Ростов-на-Дону готовится отметить свое 270-летие, и мы хотим, чтобы юбилей нашего любимого города прошел не в конкурсной борьбе, а потому конкурсом будем заниматься после юбилея», — сказала Георгиева.

Но ведь замену прошлому сити-менеджеру Ростова-на-Дону Сергею Горбаню нашли достаточно быстро, не так ли?

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Всё указывает на то, что региональные власти пока не видят кандидата, который мог бы занять пост сити-менеджера Ростова-на-Дону. Эксперименты с назначением чиновников из правительственного аппарата положительного результата не дали.

Стоит напомнить, как со скандалом дожидался окончания срока контракта бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Виталий Кушнарёв решил не накалять и так достаточно сложную обстановку в городе и добровольно отказался от поста спустя два года. Правда, бытует мнение, что Кушнарёва могли вывести из-под удара на фоне чиновничьих арестов.

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ИА REGNUM уже анализировало ситуацию, которая сложилась в правительстве Ростовской области. Похоже, что в администрации областного центра обстановка не лучше. Так, взять хотя бы транспортную «революцию». До сих пор пассажиры жалуются на качество поставляемых услуг. Мало того, что чиновники сократили количество выпускаемого на маршруты транспорта, расторгли муниципальные контракты из-за большого числа допущенных перевозчиками нарушений, так ещё и недостаточно контролируют подвижной состав, выходящий на городские маршруты в настоящее время. Несмотря на жару, водители стараются экономить топливо и не включают кондиционеры, по-хамски относятся к пассажирам. И это только один из примеров.

В текущем году исполнится два года со дня, как огонь испепелил десятки жилых домов в районе Театрального спуска. Но проблема с расселением горожан, потерявших в пожаре всё, не решена до сих пор. Ещё одна проблема заключается в точечной застройке, которая как была, так и осталась, несмотря на все заявления прежнего руководителя администрации. При отсутствии социальной инфраструктуры, в городе многоэтажные дома растут, как грибы после дождя.

Впереди городским чиновникам предстоит планировать бюджет. Сможет ли новый руководитель вникнуть в городские проблемы за месяц-два? Вряд ли. Сможет ли он наладить диалог с уставшими от пустой болтовни горожанами? Ответ очевиден.

ИА REGNUM ранее сообщало, что обязанности главы ростовской администрации исполняет Алексей Логвиненко. Только вряд ли горожане воспринимают его как градоначальника, хотя бы из-за приставки «и. о.», не говоря уже о том, что он человек непубличный.

И пока город-миллионник ждёт руководителя (которого никак не могут найти из-за очевидного кадрового голода), царит безвластие.