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Шойгу заявил о всё более реальных вызовах суверенитету стран СНГ

Политика

Министр обороны РФ уверен, что обеспечить безопасность в такой ситуации можно только совместными усилиями

Анапа, Краснодарский край, 5 июня 2019, 12:53 — REGNUM  В последнее время на границах Содружества Независимых Государств (СНГ) сложилась крайне напряжённая военно-политическая обстановка. Об этом в ходе выступления на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ, которое проходит 5 июня в Анапе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава российского военного ведомства отметил, что на этом фоне вызовы суверенитету стран СНГ становятся всё более реальными.

«С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной, — заявил министр. — В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ».

При этом Сергей Шойгу отметил, что в такой ситуации обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 июля, в Анапе Краснодарского края проходит заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ. В нём принимают участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ. Всего планируется обсудить и рассмотреть свыше 20 вопросов.

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