Соцопрос: довольны ли украинцы работой президента Зеленского

Киев, , 12:49 — REGNUM Половина украинцев довольны деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского в первые дни на посту главы украинского государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 29 мая — 3 июня 2019 года, обнародованные сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, 23% опрошенных «полностью удовлетворены» работой Зеленского, 27% — «скорее удовлетворены», 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства, а 11% высказались резко против.

Также опрос показал, что деятельностью бывшего президента Петра Порошенко довольны лишь 16% опрошенных, более 80% — противоположного мнения.

Деятельностью главы правительства Украины Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны — 76%, а вот работой нынешнего состава Верховной Рады недовольны более 90% опрошенных.

Соответственно, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа». На досрочных парламентских выборах политсилу готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором (социологи отмечают, что по сравнению с опросом, проведенным 16−21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5%).

Проходной барьер на выборах в парламент в 5%, согласно результатам опроса, также преодолевают партия «Оппозиционная платформа» — 10,5% голосов, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 7,8%, «Батькивщина» — 6,9%, и партия Святослава Вакарчука «Голос» — 5,6%.

Социологи отмечают, что опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Опрошено было 2 тыс. респондентов от 18 лет методом личного интервью. Статистическая погрешность — не больше 2,2%.