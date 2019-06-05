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Губернатор Волгоградской области решил идти на второй срок

Политика

Об этом он заявил на совещании по развитию региона – после того, как дума назначила дату выборов

Волгоград, 5 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о намерении баллотироваться на второй срок в сентябре этого года. Заявление он сделал 5 июня на совещании по развитию Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, сегодня же 5 июня, Андрей Бочаров встретился с региональной инициативной группой по выдвижению и поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В настоящее время в актив группы входит около тысячи человек.

Сегодня же, 5 июня, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Волгоградской областной думы официально назначили дату выборов губернатора и облдумы шестого созыва — на единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания начнется после публикации решения думы.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградская облдума назначила выборы губернатора

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Выборы губернатора Волгоградской области – 2019
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