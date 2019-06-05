Губернатор Волгоградской области решил идти на второй срок

Волгоград, , 12:42 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о намерении баллотироваться на второй срок в сентябре этого года. Заявление он сделал 5 июня на совещании по развитию Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, сегодня же 5 июня, Андрей Бочаров встретился с региональной инициативной группой по выдвижению и поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В настоящее время в актив группы входит около тысячи человек.

Сегодня же, 5 июня, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Волгоградской областной думы официально назначили дату выборов губернатора и облдумы шестого созыва — на единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания начнется после публикации решения думы.

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