Турецкая армия разгромила убежище Рабочей партии Курдистана

Анкара, , 12:38 — REGNUM В сообщении Министерства обороны Турецкой Республики говорится, что в рамках операции «Коготь», на севере Ирака турецкой армией обнаружено и разгромлено убежище террористов Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, состоящее из 6 комнат укрытие, длиной около 500 метров, было оборудовано в пещере. Кроме того, в ходе ночной операции, в которой были задействованы ударные вертолеты турецкого производства Milli ATAK, в регионе выявлены и ликвидированы еще несколько объектов боевиков.

Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.