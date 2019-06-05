В Колумбии расследуют причастность командующего ВС к военным преступлениям

Богота, , 12:40 — REGNUM Командующий вооруженными силами Колумбии генерал Никасио де Хесус Мартинес Эспинель руководил бригадой, подозреваемой в убийстве мирных жителей в годы противостояния с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (ФАРК). Об этом пишет испанская газета El Pais 5 июня.

В период с октября 2004 года по январь 2006 года Никасио Эспинель командовал бригадой, которую прокуратура подозревает по меньшей мере в 283 внесудебных казнях мирных жителей в департаментах Сесар и Гуахира. Убитые были объявлены партизанами ФАРК или погибшими в результате нападений ФАРК. Не менее 23 случаев относятся к периоду, когда Эспинель был вторым командующим и начальником штаба бригады. Газета ссылается на документы, предоставленные источниками, близкими к расследованию.

Сам Эспинель утверждает, что в те годы был сосредоточен на выполнении административных задач. На минувшей неделе прокуратура начала расследование с целью выяснить, могли ли решения генерала поставить под угрозу мирное население.

Генерал Эспинель находится на военной службе 37 лет. Командующим вооруженными силами Колумбии он был назначен в декабре 2018 года.