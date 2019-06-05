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В Колумбии расследуют причастность командующего ВС к военным преступлениям

Политика

Прокуратура изучает деятельность военных в годы противостояния с ФАРК при президенте Альваро Урибе

Богота, 5 июня 2019, 12:40 — REGNUM  Командующий вооруженными силами Колумбии генерал Никасио де Хесус Мартинес Эспинель руководил бригадой, подозреваемой в убийстве мирных жителей в годы противостояния с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (ФАРК). Об этом пишет испанская газета El Pais 5 июня.

В период с октября 2004 года по январь 2006 года Никасио Эспинель командовал бригадой, которую прокуратура подозревает по меньшей мере в 283 внесудебных казнях мирных жителей в департаментах Сесар и Гуахира. Убитые были объявлены партизанами ФАРК или погибшими в результате нападений ФАРК. Не менее 23 случаев относятся к периоду, когда Эспинель был вторым командующим и начальником штаба бригады. Газета ссылается на документы, предоставленные источниками, близкими к расследованию.

Сам Эспинель утверждает, что в те годы был сосредоточен на выполнении административных задач. На минувшей неделе прокуратура начала расследование с целью выяснить, могли ли решения генерала поставить под угрозу мирное население.

Генерал Эспинель находится на военной службе 37 лет. Командующим вооруженными силами Колумбии он был назначен в декабре 2018 года.

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Военные преступления
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