Тегеран, , 12:35 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что конфронтация не приведет к решению иранской ядерной проблемы. Единственным продуктивным выходом являются консультации, а также диалог с Исламской республикой Иран, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Дипломат призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, укреплять диалог и поддерживать «ядерную сделку» с ИРИ. По словам Гжн Шуаня, выполнение СВПД всеми участниками договора является не просто требованием Совета безопасности ООН, а единственным эффективным методом урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Представитель МИД КНР высоко оценил выполнение Ираном положений СВПД и сотрудничество Исламской республики с МАГАТЭ. Чиновник подчеркнул, что другие стороны соглашения, за исключением США, также твердо привержены выполнению своих обязательств по этому важнейшему международному документу.