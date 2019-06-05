Среда, 5 Июня 2019 года
12:35:58 МСК

Китай: консультации и диалог — это способы решения иранской проблемы

Политика

Все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, укреплять диалог и поддерживать «ядерную сделку» с Ираном

Тегеран, 5 июня 2019, 12:35 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что конфронтация не приведет к решению иранской ядерной проблемы. Единственным продуктивным выходом являются консультации, а также диалог с Исламской республикой Иран, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Дипломат призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, укреплять диалог и поддерживать «ядерную сделку» с ИРИ. По словам Гжн Шуаня, выполнение СВПД всеми участниками договора является не просто требованием Совета безопасности ООН, а единственным эффективным методом урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Представитель МИД КНР высоко оценил выполнение Ираном положений СВПД и сотрудничество Исламской республики с МАГАТЭ. Чиновник подчеркнул, что другие стороны соглашения, за исключением США, также твердо привержены выполнению своих обязательств по этому важнейшему международному документу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить