Зеленский предложил бизнесменам вложиться в инфраструктуру Донбасса

Брюссель, , 12:41 — REGNUM Инвестировать в инфраструктуру Донбасса предлагает крупным украинским бизнесменам президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1» во время визита в Брюссель.

Украинский лидер рассказал, что «по очереди» встречается с крупными предпринимателями, которых «не так много». В частности, уже состоялась встреча с меценатом, основателем группы EastOne Виктором Пинчуком.

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Зеленский сообщил, что в июне планируется отдельная встреча с представителями большого бизнеса. Её участники будут говорить о развитии Донбасса, о предложении инвестировать в инфраструктуру региона в связи с уверенностью, что Донбасс «точно вернется» в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что вступление Украины в ЕС и НАТО обернется потерей Донбасса. Киев оказался на пороге либо «Третьей мировой войны», либо «все-таки мира», полагает она.

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