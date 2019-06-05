В Монголии стартовала международная конференция «Улан-Баторский диалог»

Улан-Батор, , 12:31 — REGNUM В столице Монголии 5 июня началась шестая международная конференция «Улан-Баторский диалог», который является главной региональной конференцией по безопасности в Северо-Восточной Азии.

В этом году в конференции участвуют более 200 делегатов из 14 стран, такие как РФ, КНР, Корея, Япония, Канада и Швеция. Также участвуют в этой конференции представители ООН, ЕС, Международного комитета Красного Креста.

В ходе мероприятия участники обменяются мнениями по темам «Возможность и испытания в безопасности Северо-Восточной Азии», «Сотрудничество и динамика конкуренции стран региона», а также «Роль молодежи в установлении мира и безопасности».

Одной из главных тем «Улан-Баторского диалога» станет вопрос, связанный с инициативой президента Монголии о создании единой региональной энергетической сети Северо-Восточной Азии, с использованием огромного запаса солнечной и ветряной энергии Монголии.

По словам министра иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатара, делегаты региональных стран затронут вопросы безопасности Северо-Восточной Азии, в том числе и тему денуклеаризации Корейского полуострова

«Представители всех стран мира отмечают важность вопроса денуклеаризации. Поэтому считаю, что мирные переговоры и диалог должны продолжаться. Главная цель Улан-Баторского диалога состоит в том, что организовать встречу представителей стран региона для достижения взаимного понимания. В нашей стране была коммунистическая система, а сейчас она является страной с демократической экономикой. Поэтому Монголия знает особенности этих двух систем и приобрела опыт в дипломатической миссии. Мы будем усердно работать, чтобы стать мостом мира между странами нашего региона»,— отметил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.

Отметим, Монголия имеет дипломатические и дружественные отношения и с КНДР, и с Республикой Корея. В связи с этим впервые в 2013 году президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж выступил с инициативой начать «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности Северо-Восточной Азии.