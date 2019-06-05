Зеленский об отношении к главе Минздрава Украины: «У меня есть другой врач»

Брюссель, , 12:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рад, что его и его родных лечит не и. о. главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, а другой врач. Об этом он заявил 5 июня из Брюсселя в эфире телеканала «1+1».

Зеленский отметил, что близко не знаком с членами украинского правительства. Он рассчитывает узнать их поближе за два месяца, оставшиеся до внеочередных парламентских выборов.

На вопрос об отношении к Ульяне Супрун Зеленский ответил:

«Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи».

Напомним, после медицинской реформы, начатой Супрун на Украине, в интернете и СМИ за ней закрепилось прозвище «доктор Смерть».

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