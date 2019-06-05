Ивановский губернатор запретил главам районов уходить в отпуск

Иваново, , 12:24 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отменил отпуска главам тех районов региона, где работы по программе «Комфортная городская среда» ведутся с отставанием графика. Вопрос обсуждался 5 июня на заседании правительства региона. Видео с заседания опубликовано на портале правительства региона.

Станислав Воскресенский, в частности, отметил, что из бюджета региона будет выделено дополнительно 10 млн рублей на обустройство дворовых пространств в ТОСах в дополнение к ранее выделенным средствам на реализацию программы «Комфортная городская среда». Решение принято по итогам встречи с представителями ТОСов.

Глава региона также подчеркнул важность исполнения мероприятий, предусмотренных программой, и обязал глав районов, где есть отставание по графику, отказаться от отпусков.

«Коллеги, я прошу к реализации программы отнестись серьезно. У нас, я вижу, по некоторым районам уже есть небольшое отставание в графике. Думаю, что всё будет, безусловно, навёрстано. Но по тем районам, где эти случаи есть, все отпуска прекратить, главы районов работают до тех пор, пока не будут выполнены объекты «Комфортной городской среды». Относитесь к этому серьезно, а не тяп-ляп, хватит пускать дело на самотёк», — сказал Воскресенский.

В 2018 году три города Ивановской области победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проектов по благоустройству в Юрьевце, Гавриловом Посаде и Плесе Ивановская области было выделено 110 млн руб. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году для Ивановской области выделено 354,9 млн рублей, в том числе 351,5 млн рублей из федерального бюджета.