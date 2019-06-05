Девиз Форума арабских профсоюзов в Каире «Иерусалим — столица Палестины»

Рамалла , , 12:17 — REGNUM Постоянная делегация Государства Палестины при Лиге арабских государств (ЛАГ) объявила, что очередное 50-е совещание на высшем уровне представителей профессиональных союзов арабских стран состоится в столице Египта Каире 12−13 июня. Форум пройдет под лозунгом: «Иерусалим — столица Палестинского государства». Данное решение было принято в результате совместной работы, проведенной миссией Палестины при ЛАГ с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства в координации с министерством экономики и министерством иностранных дел Палестины, а также Палестинским инвестиционным фондом. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что организаторы данного форума стремятся призвать частный сектор арабских стран поддержать палестинское дело по трем основным направлениям, среди которых расширение возможностей экономики Палестины, поддержка города Иерусалима путем финансирования арабскими компаниями стратегического плана развития частного сектора в Иерусалиме на ближайшие четыре года, а также привлечение инвестиций в регион. На полях форума также пройдет встреча представителей Палестинского инвестиционного фонда с рядом арабских предпринимателей, ранее заявивших о готовности инвестировать в Палестину.