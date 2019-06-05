КСИР: мы будем противостоять США как этого хотел имам Хомейни

Тегеран, , 12:14 — REGNUM Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана по случаю 30-й годовщины кончины имама Хомейни опубликовал заявление, в котором пообещал следовать пути покойного Верховного лидера и противостоять санкциям и давлению США, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

В заявлении говорится, что враги Ирана стараются приуменьшить значение Исламской революции в деле становления движения сопротивления во всем мире. Однако, именно революция повлияла на то, что в мире сформировался единый исламский фронт, который готов до последнего противостоять политике врагов ислама. КСИР, в свою очередь, служит локомотивом этого движения, который, по заветам имама, будет продолжать борьбу против американского режима «фараонов и диктаторов».

Напомним, что 4 июня исполнилось 30 лет с момента смерти имама Хомейни, который являлся лидером Исламской революции 1979 года и Верховным лидером Ирана в 1979—1989 годах.