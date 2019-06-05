Вице-президент Индонезии о взрыве на Яве: «Не окажет сильного влияния»

Джакарта, , 12:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что взрыв в Сукохарджо, провинции Центральная Ява, не оказал большого влияния на общественность, особенно во время празднования Ид аль-Фитр, сообщает Antaranews.

«Люди привыкли к трудностям. И я уверен, что взрыв не окажет сильного влияния на общественность», — заявил вице-президент Юсуф Калла журналистам в своей резиденции в Джакарте.

Вице-президент подчеркнул, что правительство гарантирует искоренение всех форм террористической деятельности, которые происходят на территории Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в индонезийской провинции Центральная Ява, возле Тугу-Тани на развилке шоссе, соединяющего трассу с Соло, Семарангом и Джокьякартой прогремел взрыв.

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