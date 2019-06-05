Президент Турции: об отказе от С-400 не может идти и речи

Анкара, , 12:03 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, после совершения праздничного намаза в Большой мечети Чамлыджа, ответил на вопросы журналистов и, в частности, заявил: «Шаги, которые мы сейчас предпринимаем в вопросе С-400, хорошо известны. По этому вопросу мы уже заключили договор и настроены решительно. О том, чтобы отступить, не может идти и речи».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «По этому вопросу мы сделали США встречное предложение. Первое, давайте и мы, и американцы, сформируем делегации, которые проведут совместную работу. Второе, продайте нам зенитно-ракетные комплексы Patriot, но условия сделки должны быть, по крайней мере, не хуже российских. Если поступит подобное предложение, мы можем предпринять шаги и в отношении Patriot. Однако такого предложения американцы не сделали».

Турецкий лидер отметил, что основой международной торговли является стремление каждой страны к выгоде, и добавил: «Если имеет место обратное, то мы либо вынуждены, либо приговорены. В той же степени, в какой США чувствительны к собственной выгоде, и мы от лица Турции будем предпринимать шаги в том же ключе».