Профессор из США назвал возможную площадку для войны с РФ

Рим, , 12:13 — REGNUM Не в Сирии, а в Европе может произойти вооруженный конфликт России и США. Об этом заявил почетный профессор американского Колумбийского университета Роберт Легвольд на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы в Риме.

Он полагает, что в 2014 году вместе с украинским кризисом начался период новой — «замороженной» — холодной войны, которая отличается от прежнего противостояния между СССР и США. Так, в советский период политическая и военная напряженность сосуществовала с экономическими связями, однако теперь стороны пользуются в своей борьбе экономическими рычагами.

«Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе», — сказал Легвольд РИА Новости.

Речь не идет об Эстонии, на территории которой якобы претендует Россия. Эскалация может произойти в границах Украины, либо возможен новый кризис, например, в Белоруссии или другом регионе между Россией и НАТО, отметил эксперт.

Избежать войны поможет повышение уровня доверия между Москвой и Вашингтоном, однако для России сложность в том, что у США не одна политика по отношению к РФ, а три. Её проводят президент Дональд Трамп, конгресс и другие ведомства, например, Пентагон, добавил профессор.

Читайте также: США пытаются создать миропорядок по «закону джунглей» — Лавров