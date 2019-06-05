Швейцария обратилась в международный трибунал с обвинениями в адрес Нигерии

Абуджа, , 12:01 — REGNUM Швейцария обратилась в международный суд с просьбой предписать Нигерии освободить швейцарский нефтяной танкер, находившийся в задержании в Порт-Харкорте в течение 16 месяцев.

По информации новостного издания «Taifa Leo», министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что оно обратилось в Международный трибунал по морскому праву с просьбой об освобождении танкера «Сан Падре Пио», находящегося в Нигерии.

Власти Нигерии задержали танкер в январе 2018 года во время трансферта дизельного топлива между судами.

Судно, с грузоподъемностью 5 500 тонн, было обвинено в незаконном вхождении в территориальные воды Нигерии и нелегальной торговле дизельным топливом. По словам капитана танкера, у него имеются все необходимые разрешения.

Хотя большей части экипажа было разрешено покинуть судно, четверо украинских членов экипажа остались на борту.