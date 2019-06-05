Военные учения в Нахичевани: кто у Азербайджана и Турции общий враг?

Станислав Тарасов, , 11:58 — REGNUM

С 7 по 11 июня в Нахичевани будет проведен последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой. Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, для участия в учениях привлечены до 5000 военнослужащих обеих стран, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Понятно, что к учениям привлекаются подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, различные силовые структуры Нахичеванской Автономной Республики. Цель — разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач. Но в данном случае подчеркивается, что совместные тактические учения «Нерушимое братство-2019» нацелены на отработку боевой стрельбы. Вообще такие военные учения проводятся на территории Нахичевани не впервые. Просто на сей раз они вписываются в контекст серии проводимых Азербайджаном военных учений. Только в этом году это четвертые учения. Третьи проходили 20−24 мая, но только на внутренней территории Азербайджана. Именно в этом как раз и заключается главная особенность ситуации.

Учения, проводимые на внутренней территории адресованы, конечно, только Армении, являются демонстрацией возможностей решить нагорно-карабахский конфликт силовыми средствами. А что и кому демонстрируют военные учения в Нахичевани, оторванной от Азербайджана? В этой связи многие азербайджанские военные эксперты утверждают, что в случае начала войны с Арменией Нахичевань является самой подходящим плацдармом для нанесения удара по этой стране. Но тогда такие действия будут оцениваться как акт агрессии против государства, являющегося членом ОДКБ. В Баку и в Анкаре прекрасно осведомлены о том, что согласно договору между Россией и Арменией дислоцированная в Армении 102-я российская военная база, помимо осуществления функций по защите интересов Российской Федерации, обеспечивает и безопасность республики по всему периметру ее границ. Вряд ли Азербайджан, да и союзная ему Турция на самом деле вынашивают такой сценарий.

Поэтому складывающая ситуация нуждается в другом «прочтении». Азербайджан вынашивает планы при любом варианте урегулировании нагорно-карабахского конфликта сохранить через Зангезур выход на Турцию и Нахичевань, геополитическое положение которой считается неустойчивым. Между Азербайджаном и Нахичеванью сейчас не существует общих границ. Согласно ст. 3 Московского российско-турецкого договора от 16 марта 1921 года, Нахичевань была включена в состав Азербайджанской ССР на правах автономной территории. В частности, эта статья гласит: «Обе договаривающиеся стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему государству». Этот договор еще никто не отменял. Вот почему карабахская проблема давно перестала иметь локальные характеристики.

В противном случае еще давно бы уже решили. Сейчас эта проблема стала международной, она имеет свою собственную посредническую миссию в виде Минской группы ОБСЕ, которая, по всем признакам, является все-таки промежуточной. То есть, на карабахском направлении действия Баку блокируются МГ ОБСЕ, на нахичеванской — положениями Московского российско-турецкого договора от 16 марта 1921 года. Слом такой конструкции чреват серьезными потрясения для региона с самыми непредсказуемыми результатами. Парадокс как раз в том, что, если Азербайджан утратил контроль над 20% своей территории по известным причинам, то позже положение Турции на Ближнем Востоке кардинально изменилось. США однозначно делают ставку на курдов и ведут дело к тому, чтобы в лучшем случае начать процесс федерализации страны. Тогда курдов могут начать блокировать на севере через создание военной базы в Нахичевани.

Есть и еще один момент, о котором Баку предупреждают его же политологи, указывая на реальные геополитические риски, связанные с иранской политикой президента США Дональда Трампа. Факт активного военного присутствия Турции в Нахичевани негативно воспринимается Тегераном. Не случайно, когда в апреле 2016 года началась карабахская война, как считают российские военные эксперты, Иран был готов задействовать договора о сотрудничестве с Арменией в условиях боевых действий. Это означало, что Иран мог также поднять вопрос о блокаде Нахичевани, чье существование обеспечивается через его территорию. Тогда открывался бы коридор между Нахичеванью и Турцией, что вело бы к географическому расширению масштабов конфликта. Кто потенциальный противник: Россия, Армения или Иран? На данном этапе предположить опасное развитие событий пока невозможно.

У Анкары сейчас другие геополитические приоритеты, связанные с самыми различными перспективами урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, чего невозможно добиться без сохранения альянса с Россией и Ираном. Вот почему очередные военные учения Азербайджана и Турции в Нахичевани воспринимаются со смешанными ощущениями, если иметь в виду их мотивационное обоснование.