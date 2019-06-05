На границе Северной и Южной Кореи откроют прогулочный маршрут

Сеул, , 11:56 — REGNUM Правительство Республики Корея планирует к 2022 году реализовать проект по созданию прогулочный зоны на границе с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Длина маршрута составит 501 километр, он пройдёт поперёк всего полуострова — с запада на восток. Отмечается, что он будет пролегать вплотную вдоль Демилитаризованной зоны. Объём инвестиций оценивается в 24,2 миллиона долларов, сообщили в МВД.

В данный момент существует два аналогичных маршрута, впрочем, более коротких. Примечательно, что оба они пролегают внутри Демилитаризованной зоны по разминированной безопасной территории. Пропускная способность двух существующих маршрутов ограничена 20 и 80 людьми соответственно, которые могут одновременно находиться на нейтральной территории. При этом, спрос превышает предложение в 16 раз. Ожидается, что создаваемый маршрут будет также пользоваться большой популярностью и поспособствует развитию приграничных районов Южной Кореи.