Ни слова о репатриации — Затулин о Концепции миграционной политики РФ

Москва, , 11:49 — REGNUM Новая Концепция государственной миграционной политики РФ на период 2019—2025 гг., утверждённая в конце 2018 года, не содержит мер, направленных на решение проблемы возвращения соотечественников в Россию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на международной конференции «Глобальные тренды миграции 2020: безопасность, здравоохранение и интеграция», которая проходит 4−5 июня в РУДН.

«Там этого слова — «репатриация» — нет. Там вообще нет выделения темы соотечественников, хотя, например, отдельным разделом идёт международное сотрудничество и так далее. А чтобы сосредоточиться на проблеме возвращения соотечественников в силу того, что происходит у нас на постсоветском пространстве, — такой темы там нет. Это главный изъян», — заявил Затулин.

«И там очень мельком сказано о внутрироссийской миграции, как будто бы она никого не интересует. Почему так сказано мало? Да потому что Концепция разрабатывалась в МВД, оно занимается в данном случае внешней стороной дела, а внутренней не занимается, а потому и ничего не пишет об этом», — подчеркнул он.

По его словам, основная польза от нового документа заключается лишь в том, что теперь исчезнет повод для большинства отрицательных отзывов на законопроекты, касающиеся миграционной политики.

«Семь законопроектов — шесть из них я внёс — лежат в Госдуме уже два-три года, которые касаются этих вопросов… Чего ждать до осени, если просто надо двинуть эти законопроекты? Что их сдерживает? Отрицательные отзывы!» — отметил Затулин.

Так, в 2017 году был внесён законопроект о политических эмигрантах, который призван придать форму закона положениям указа президента России Бориса Ельцина 1997 года.

Несмотря на указ, с момента образования Российской Федерации как независимого государства до сегодняшнего момента в России не появилось ни одного политического мигранта, а попытка убрать препоны натолкнулась на противодействие в виде отрицательных отзывов на законопроект под формальными предлогами, указал Затулин.

«Я могу привести здесь, если есть желание, отзывы и Министерства внутренних дел, и правительства, и Совета Федерации, других инстанций, которые, в общем, заканчиваются тем, что (конкретные законопроекты) не надо сейчас рассматривать, а вот Концепцию когда примем, сразу начнём и по частностям разбираться», — заявил Затулин.

«Вся лично моя (реакция) по поводу этой Концепции состояла в том, что отпал (повод) для проволочки: в течение нескольких лет рассмотрение любых законопроектов по миграции откладывалось под предлогом того, что Концепции нет», — подчеркнул он.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России к 2024 году, а 31 декабря 2018 года президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики РФ на период 2019—2025 гг.

В 2019 году правительством РФ был принят среднесрочный план на 2019−2021 гг. по реализации Концепции миграционной политики. К задачам МВД относятся принятие мер, направленных на поддержку переселяющихся в России соотечественников, совершенствование механизмов привлечения иностранных работников, предоставление убежища, противодействие незаконной миграции.

В том числе это коснётся и предлагаемых законодательных инициатив: они коснутся регулирования отдельных миграционных статусов иностранных граждан, в том числе разрешения на временное проживание, видов на жительство, упрощённого порядка получения разрешительных документов для трудовой деятельности иностранных граждан и ряда других.

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