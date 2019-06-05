Военный совет в Судане разорвал договор с оппозицией и объявил о выборах

Хартум, , 11:49 — REGNUM Глава Военного совета в Судане генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что советом было решено разорвать все соглашения с лидерами демонстрантов, касавшихся вопросов формирования временного правительства и вместо этого временный лидер Судана объявил о проведении через девять месяцев всеобщих выборов в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в апреле этого года вооруженные силы сместили с поста бывшего президента страны Омара аль-Башира и заключили соглашение с демонстрантами о создании правящего органа, который будет выполнять функции правительства в течение трех лет перед тем, как руководство официально будет передано гражданским властям.

Данные соглашения, заключенные с протестующими, были расторгнуты, теперь, по словам аль-Бурхана, в стране будут проведены всеобщие выборы под надзором региональных наблюдателей.

Как сообщается, 2 июня были проведены операции по изгнанию граждан из лагерей, разбитых возле штаба вооруженных сил в городе Хартум. Более 30 людей погибло в результате столкновений между протестующими и представителями органов безопасности, произошедших в ходе данных операций.

Военнослужащие начали нападать и заставлять демонстрантов покинуть лагеря, разбитые возле штаба вооруженных сил. Вследствие этого, сотни протестующих получили различные увечья.

США и несколько европейских стран осудили деятельность властей в Судане, подчеркнув, что подобные действия являются проявлением жестокости в отношении демонстрантов. Кроме того, западные государства продолжают требовать от Военного совета передать свои полномочия гражданским властям.

Сессия Совета Безопасности ООН по суданскому вопросу состоится 5 июня.