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В 2019 году более 185 000 афганских беженцев вернулись из Ирана домой

Политика

Всего за последние 6 лет 3 200 000 афганцев вернулись на родину

Тегеран, 5 июня 2019, 11:46 — REGNUM  Министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана объявило, что за первые 5 месяцев 2019 года более 185 000 афганских беженцев вернулись из Ирана обратно домой, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Согласно данным государственного учреждения, основанным на статистике ООН, в 2018 году более 700 000 беженцев из Афганистана вернулись на Родину. Официальный представитель министерства Сейед Абдулбасет Ансари отметил, что на текущий момент правительство Афганистана ведет переговоры с европейскими государствами, чтобы те остановили насильственную депортацию афганцев из ЕС.

Раннее международная организация по делам беженцев опубликовала отчет, согласно которому за последние 6 лет 3 200 000 афганцев вернулись в свою страну. Основная их часть приехала из Ирана и Пакистана.

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Зарубежная хроника
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