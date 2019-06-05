Чета Трамп дала торжественный ужин в Лондоне в честь принца Чарльза

Лондон, , 11:45 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вечером 4 июня в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне принял наследника британского престола принца Чарльза на торжественном ужине. Об этом сообщает еженедельная газета Daily Mail.

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Трапеза в Лондоне стала ответом на роскошный банкет в вечером понедельника, 3 июня, в бальном зале Букингемского дворца. В отличие от изысканного дворцового меню, в которое входили палтус на пару и клубничное сабле, а также «Шато Лафит» по 2000 фунтов за бутылку, еда на торжественном ужине была гораздо проще: говядина, картофель, мороженое и калифорнийское красное вино по 30 фунтов за бутылку.

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Помимо принца Чарльза с супругой Камиллой на мероприятии присутствовала премьер-министр Тереза Мэй с супругом Филипом. Также среди почётных гостей были министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, секретарь кабинета министров Марк Седвилл и дети Трампа. На приём всего было приглашено 60 гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с трёхдневным визитом, приуроченным к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. В Лондоне глава Белого дома провёл встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. Третий день визита будет посвящён участию президента и королевы в мероприятиях в Портсмуте. После этого американский лидер отправится в Ирландию и Францию.