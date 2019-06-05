«Не белоручка»: мэр Омска пошутила о своём падении в грязь

Омск, , 11:40 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина, пытаясь перепрыгнуть лужу на улице 20-го Партсъезда, упала прямо в грязь.

Перед инцидентом Фадина спросила у подчинённых:

«Ну что, будем прыгать?»

Однако прыжок оказался неудачным, так как, по мнению омских журналистов, обувь мэра была не приспособлена для таких маневров. Руки и костюм градоначальницы были испачканы. Однако после инцидента она продолжила общение с жителями.

«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится», — цитирует Фадину «Омск-информ».

Напомним, глава Омск сегодня, 5 июня, проводила выездное совещание в Советском округе.

«Оксана Фадина, несмотря на неблагоприятную погоду, отправилась с рабочей поездкой в Советсткий округ», — заявили в мэрии.

Добавим также, как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 5 июня городские дорожные службы Омска устраняют последствия проливного дождя, откачивают воду с магистралей и улиц.

Работы по откачке воды велись в Омске 1, 2 и 3 июня. Всего с начала июня в городе было откачано 822 кубометра воды.