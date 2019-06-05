Среда, 5 Июня 2019 года
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Власти Судана готовы возобновить переговоры с протестующими — СМИ

Политика

Число погибших в результате атаки армии на лагерь протестующих достигло 60 человек, что, как предполагают медицинские организации, сподвигло представителей переходного военного совета инициировать возобновление переговоров с оппозицией

Хартум, 5 июня 2019, 11:53 — REGNUM  5 июня глава переходного военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о готовности возобновить переговоры с протестующими о «демократической передаче власти». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление аль-Бурхана на местном телеканале по случаю празднования Ид-аль-Фитра.

«Мы, члены военного совета, протягиваем руки к свободным переговорам, мы не готовы обсуждать только интересы нашей Родины», — подчеркнул аль-Бурхан.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Судане продолжаются с момента свержения президента Омара аль-Башира 11 апреля 2019 года. С тех пор жители не прекращают массовых протестов.

Лагерь протестующих располагается около генерального штаба армии в Хартуме. Они требуют передачи власти в руки гражданского правительства.

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