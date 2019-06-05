Власти Судана готовы возобновить переговоры с протестующими — СМИ

Хартум, , 11:53 — REGNUM 5 июня глава переходного военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о готовности возобновить переговоры с протестующими о «демократической передаче власти». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление аль-Бурхана на местном телеканале по случаю празднования Ид-аль-Фитра.

«Мы, члены военного совета, протягиваем руки к свободным переговорам, мы не готовы обсуждать только интересы нашей Родины», — подчеркнул аль-Бурхан.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Судане продолжаются с момента свержения президента Омара аль-Башира 11 апреля 2019 года. С тех пор жители не прекращают массовых протестов.

Лагерь протестующих располагается около генерального штаба армии в Хартуме. Они требуют передачи власти в руки гражданского правительства.