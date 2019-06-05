Зеленский пытается завоевать электорат Порошенко, но в итоге потеряет свой

Киев, , 11:38 — REGNUM Владимир Зеленский в настоящий момент занимается тем, что пытается стать президентом всей Украины, заявил политолог Василий Стоякин сегодня, 5 июня.

Эксперт проанализировал последние политические события на Украине и заявления, сделанные Зеленским 4 июня в Брюсселе, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Стоякина, Зеленский пытается привлечь на свою сторону 25% голосовавших на выборах президента за Петра Порошенко, однако в итоге он лишь растеряет собственный электорат.

«Для этого нужно отвернуться от тех избирателей, которые за него голосовали, и отчаянно бороться за голоса «25%». Пока это происходит непоследовательно, поскольку вступает в противоречие с необходимостью установления собственной власти. Однако сигналы — налицо», — отметил эксперт.

Стоякин подчеркивает, что Зеленскому сейчас в принципе нет никакой необходимости говорить о российской агрессии, усилении санкций и т.п.

«Его электорату (даже просто умеренному) это просто не надо. Запад тоже не то, чтобы именно это хотел от него услышать. Можно было ограничится общеевропейской устремленностью. Но нет — «25%» требует. Эта задача будет решена, когда собственный электорат от него полностью отвернется. «25%», по понятным причинам, не повернется к нему никогда», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Брюсселе Зеленский сделал ряд антироссийских заявлений, касающихся «агрессии» России, санкций против Москвы и вступления Украины в ЕС и НАТО. Вместе с тем, новый президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и о своей приверженности «минскому» процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

В частности, сразу по прибытии в Брюссель, Зеленский выступил со следующей тирадой:

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?»