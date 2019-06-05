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Избирком Боливии огласил финальный список кандидатов в президенты

Политика

Выборы президента назначены на 20 октября 2019 г. Зарегистрировано 9 кандидатов

Избирком Боливии огласил финальный список кандидатов в президенты
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Боливия

Ла-Пас, 5 июня 2019, 11:33 — REGNUM  Председатель Верховного Избирательного Трибунала Боливии Мария Эухения Чоке официально заявила, что регистрация кандидатов для участия в выборах 20 октября завершена и начата проверка списков избирателей. Об этом сообщило боливийское агентство La Agencia Boliviana.

В бюллетене для голосования на выборах президента и вице-президента страны будут фигурировать 9 пар: действующий глава государства Эво Моралес и Алваро Гарсиа Линера от «Движения к Социализму», Карлос Меса и Густаво Петрас от «Гражданского сообщества», Виктор Карденас и Умберто Пейнадо от Гражданского союза «Солидарность», Хайме Пас Самора и Паола Баррига от Христианско-демократической партии, Вирхинио Лема и Фернандо Чоке от «Националистического революционного движения»; Оскар Ортис и Эдвин Родригес от «Демократического союза», Исраэль Родригес и Фаустино Чальяпа от «Фронта за победу», Рут Нина и Леопольдо Чуи от Партии национального действия Боливии, Феликс Патси и Лусия Мендьета от «Движения Третьего Пути».

В ходе проверки списков избирателей будут зарегистрированы лица, которые достигли возраста 18 лет после 2016 г. или же достигнут этого возраста до 20 октября 2019 г. Проверка продлится до 14 июля на всей национальной территории и в дипломатических и консульских представительствах в 33 странах.

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Зарубежная хроника
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