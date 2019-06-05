Политических планов относительно Саакашвили нет — Зеленский

Брюссель, , 11:39 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского нет политических планов с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом Зеленский заявил 5 июня из Брюсселя в эфире телеканала «1+1».

"Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и всё», — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил возможности включения Саакашвили в команду действующего президента Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии «Удар» и баллотироваться в составе партии в Верховную раду.

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