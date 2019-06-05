Два претендента на пост главы Оренбуржья подали документы в облизбирком

Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбурге на сегодняшний день, 5 июня, в облизбирком поступили документы в рамках губернаторской избирательной кампании от двух претендентов. О своем выдвижении Избирательную комиссию уведомили врио главы области Денис Паслер («Единая Россия») и Сергей Столпак (ПАРНАС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии региона.

Сергей Столпак стал первым кандидатов, кто подал документы в облизбирком. Стоит отметить, он уже имеет большой, но безуспешный опыт, участия в выборах. В 2014 году он был снят с регистрации на губернаторских выборах, поскольку не смог преодолеть муниципальный фильтр. Местные политологи изначально предсказывали такой финал.

«Сергей Столпак отличается качествами народного трибуна, которые не всегда вписываются в политическое пространство. Он более уличный, митинговый политик», — сказала тогда руководитель социологического центра «Общественное мнение», доктор политических наук, профессор Оренбургского института МГЮУ Галина Шешукова.

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Напомним, 8 сентября в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. Выдвижение кандидатов на должность губернатора началось с 1 июня 2019 года. Две партии уже утвердили кандидатуры своих выдвиженцев. 1 июня «Единая Россия» на конференции большинством голосов одобрила кандидатуру Дениса Паслера. 3 июня партия «Защитники Отечества» проголосовала за выдвижение на выборы бывшего главного федерального инспектора Оренбургской области и Башкирии Петра Капишникова. На 8 июня назначена конференция КПРФ, ранее партия заявила, что ее кандидатом станет первый секретарь обкома и депутат Заксобрания региона Максим Амелин.

Добавим, Денис Паслер назначен на должность врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года после того, как Юрий Берг сложил досрочно свои губернаторские полномочия. Паслера считают основным претендентом на победу в выборах. Однако не исключено, что губернаторские выборы пройдут в два тура. Местные эксперты говорят, что прогнозы об исходе кампании можно делать только после того, как кандидаты пройдут регистрацию.