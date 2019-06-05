Среда, 5 Июня 2019 года
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Парламент Ирана выпустил доклад о нарушении прав человека в США

Политика

Доклад будет зачитан в ходе открытого заседания Меджлиса на следующей неделе

Тегеран, 5 июня 2019, 11:23 — REGNUM  Меджлис исламского совета (парламент) Ирана выпустил доклад о нарушении прав человека в США в 2018 году, отметив, что Вашингтон использует понятие «права человека» лишь как инструмент оказания давления на другие государства, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Доклад будет зачитан в ходе открытого заседания Меджлиса на следующей неделе. Он содержит информацию о том, как Белый дом попирает права различных групп граждан как внутри страны, так и на международном уровне. В частности, в документе говорится о нарушении прав мусульман, иммигрантов, а также о притеснениях свободной прессы в США. Рассматривается поддержка Белым домом терроризма, вмешательство во внутренние дела Ирана и Венесуэлы и «пособничество преступлениям Израиля и Саудовской Аравии».

В докладе звучит тезис, что США не имеют права обвинять другие страны в нарушении прав человека в связи с тем, что занимаются этим сами.

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Зарубежная хроника
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