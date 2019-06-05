Император Японии принял участие в Национальном фестивале посадки деревьев

Токио, , 11:20 — REGNUM Император Японии Нарухито, спустя месяц после восхождения на престол, впервые принял участие в местном мероприятии в городе Овариасахи, префектура Айти. Уважительно обращаясь к жителям, он призвал их к активному участию в озеленении страны. Император неоднократно выражал свою обеспокоенность мировыми экологическими проблемами, принимая участие в многочисленных тематических мероприятиях, еще будучи наследным принцем. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», император с императрицей посадили шесть саженцев. Нарухито назвал деревья «общим национальным достоянием», а посадку деревьев — «важной миссией». Он также отметил, что леса играют важную роль в противодействии глобальному потеплению. Участники мероприятия были приятно удивлены, что новый император оказался настолько «близким к народу» человеком.