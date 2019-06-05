Среда, 5 Июня 2019 года
11:33:12 МСК

Император Японии принял участие в Национальном фестивале посадки деревьев

Политика

Новый император Японии с женой посетил Национальный фестиваль посадки деревьев в префектуре Айти

Император Японии принял участие в Национальном фестивале посадки деревьев
Император Японии Нарухито

Токио, 5 июня 2019, 11:20 — REGNUM  Император Японии Нарухито, спустя месяц после восхождения на престол, впервые принял участие в местном мероприятии в городе Овариасахи, префектура Айти. Уважительно обращаясь к жителям, он призвал их к активному участию в озеленении страны. Император неоднократно выражал свою обеспокоенность мировыми экологическими проблемами, принимая участие в многочисленных тематических мероприятиях, еще будучи наследным принцем. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», император с императрицей посадили шесть саженцев. Нарухито назвал деревья «общим национальным достоянием», а посадку деревьев — «важной миссией». Он также отметил, что леса играют важную роль в противодействии глобальному потеплению. Участники мероприятия были приятно удивлены, что новый император оказался настолько «близким к народу» человеком.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить