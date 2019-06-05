Филлиал российского МЭИ создан в Узбекистане

Ташкент, , 11:18 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в городе Ташкенте филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Документ подписан в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования, а также во исполнение плана практических мероприятий («Дорожной карты») по реализации договоренностей по дальнейшему расширению политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2018−2019 годы.

Основными направлениями деятельности филиала определены подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли страны, разработка и внедрение современных образовательных программ и форм обучения, внедрение в учебный процесс передовых педагогических и информационных технологий, новейших достижений науки и техники, проведение фундаментальных, прикладных научных и инновационных исследований в области энергетики, электротехники, теплотехники и других.

Документом установлено, что филиал является обособленным структурным подразделением Университета — высшим образовательным учреждением, он осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов всех уровней, включая подготовку научно-педагогических кадров.

Обучение в филиале осуществляется на русском, а в последующем и на других языках в соответствии с федеральными образовательными стандартами Российской Федерации на основе учебных планов и образовательных программ.

Образовательная деятельность филиала начинается с 2019/2020 учебного года, прием абитуриентов и проведение аттестации выпускников филиала осуществляется в соответствии с требованиями, порядком и сроками, определяемыми университетом по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Выпускникам филиала выдается диплом университета установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане, а деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Контроль за исполнением постановления возложен на советника президента Узбекистана Абдужаббора Абдувахитова и заместителя премьер-министра республики Азиза Абдухакимова.