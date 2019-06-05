Приезда в Грузию Саакашвили... боится

Андро Малкин, , 12:43 — REGNUM

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили при каждом удобном случае угрожает грузинским властям вернуться и согнать с места нынешнее руководство, которое для него (впрочем, не только для него) ассоциируется с олигархом Бидзиной Иванишвили.

Тема возвращения становится особенно актуальной перед каждыми очередными либо внеочередными выборами. Покинувший Грузию сразу же после объявления результатов президентских выборов 2013 года Саакашвили считается в своей стране виновным в целом ряде преступлений, а по некоторым возбужденным против него уголовным делам судом уже вынесен (заочно) обвинительный приговор. Может ли экс-президент в таких условиях пересечь границу Грузии? Его заявления и обещания до сих пор звучали как пустая угроза. А соратники Саакашвили поднимали и продолжают поднимать шумиху вокруг очередных действий грузинских властей, которые даже косвенно могут коснуться судьбы экс-президента и его возможной экстрадиции на родину. Такое отношение наводит на мысль, что вернуться в Грузию Саакашвили просто… боится. А если и вернется, то лишь после уверенной смены власти в пользу его партии или ее множественных сателлитов…

Поводом для очередного ажиотажа в стане Саакашвили и его соратников стал неожиданный и необъявленный заранее для грузинских СМИ визит грузинского премьера в Брюссель. Следящая за каждым шагом нынешнего правительства телекомпания «Рустави-2» выследила Мамуку Бахтадзе и тут же сообщила, что тот «тайно приехал в Брюссель» именно в тот период, когда там находился новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский. Причем, остановился в той же гостинице, что и Зеленский. Но если Зеленский, по информации телекомпании, вошел в гостиницу с парадного входа, то Мамуку Бахтадзе «засекли», когда он «пытался тайно пробраться туда же с черного хода».

Естественно, посыпались множественные комментарии и предположения членов «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» (по сути — двух направлений одной и той же партии, формально разделившейся после неудачных для ЕНД парламентских выборов 2016 года, что, на наш взгляд, было своего рода тактическим шагом и попыткой реабилитации основного костяка партии в глазах населения). Говорилось о том, что премьер Бахтадзе попытается тайно встретиться с Зеленским и попросить его об экстрадиции Михаила Саакашвили. Высказывалось и такое предположение, что Бахтадзе будет просить Зеленского вовсе не об экстрадиции и выдаче Саакашвили, а о том, чтобы президент Украины не назначал экс-президента Грузии на какую-либо ответственную должность.

Мнение ЕНД в беседе всё с той же телекомпанией «Рустави-2» выразил председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе.

«Они (нынешняя власть Грузии) всегда просили правительство Украины, чтобы те не отправляли Мишу (Саакашвили) в Грузию. Советовали, чтобы его отправили в Польшу или другое место. Приезд Миши в Грузию принес бы нынешнему правительству Грузии очень много проблем. Поэтому разговор о его экстрадиции я исключаю… Если все же он (премьер Грузии) преднамеренно выследил Зеленского и нашел его гостиницу, думаю, что единственной темой их беседы могла быть та, о которой говорил Кобахидзе (председатель парламента) и которой они боятся, чтобы Саакашвили не назначали на официальную должность на Украине», — заявил Роман Гоциридзе.

Отметим, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам возвращение Саакашвили украинского гражданства и его приезд в Киев, заявил, что не советует Зеленскому назначать Саакашвили на какую-либо должность.

А лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе подверг критике сам стиль правительства Грузии в отношениях с Украиной и отметил, что правительство «Грузинской мечты» настолько испортило эти отношения из-за преследований Михаила Саакашвили, что вынуждено «выслеживать» президента Украины в гостиницах.

«Самое плохое, что принесла «Грузинская мечта» Грузии, — это ухудшение отношений с Украиной. В течение последних шести лет из-за ряда политических факторов, в частности, из-за неприемлемости Михаила Саакашвили, отношения между Грузией и Украиной опустились до такого низкого уровня, что за это время не состоялось ни одного визита первых лиц. А вместо того, чтобы планировать официальные визиты в дружественное нам государство, вот так, тайно, по гостиницам, выслеживают правительство Украины и просят его о встрече», — с усмешкой сказал Давид Бакрадзе, комментируя встречу в Брюсселе телекомпании «Рустави-2».

Визит премьера в Брюссель подтвердила посол Грузии в Евросоюзе и Бельгии Наталия Сабанадзе. Она пояснила, что Бахтадзе и Зеленский оказались в одной гостинице случайно и что грузинский премьер приехал в Брюссель по приглашению посольства США в связи с празднованием Дня независимости.

«Премьер приехал сюда, потому что был приглашен на празднование Дня независимости Америки в Брюсселе. Встреча с Зеленским не запланирована. Сегодня, 4 июня, и посол США устраивает прием в честь Дня независимости. Было приглашено множество гостей, в том числе Мамука Бахтадзе, который принял это решение в последнюю минуту. Потому что потом он едет в США», — пояснила Сабанадзе.

Встречу и беседу с премьером Грузии сам Зеленский отрицать не стал. Интересующимся деталями беседы грузинским журналистам он заявил, что говорили они в общем об отношениях между двумя странами, а также обменялись номерами телефонов. О Саакашвили, по словам президента Украины, речь не шла.

На вопрос, собирается ли Зеленский назначить экс-президента Саакашвили на какую-либо должность, он ответил, что этот вопрос в настоящее время не рассматривается.

«Михаил Саакашвили находится в Киеве. Я вернул ему украинский паспорт. О вступлении его в нашу команду сейчас речь не идет», — заявил Зеленский телекомпании «Рустави-2».

Зеленского спросили и о перспективе визита в Грузию, чего он не исключил.

«Почему бы и нет. Грузия — очень хорошая страна. Я был там однажды», — заявил Зеленский.

На фоне таких заявлений главы украинского государства и ажиотажа, раздутого соратниками Саакашвили и подконтрольными им СМИ в Грузии вокруг встречи грузинского премьера с Зеленским, невольно возникает ощущение, что возвращаться в Грузию Саакашвили не собирается. А чтобы иметь гарантию невозвращения, через свои каналы перепроверяет каждый шаг грузинских властей, который может создать для него такую нежелательную перспективу.