СМИ: зарубежные дипломаты критикуют правительство Грузии

Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Послы двух стран Евросоюза — Австрии и Италии — негативно оценивают созданный в Грузии бизнес-климат и в беседе с грузинскими СМИ высказывают критические замечания в адрес грузинских властей. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Послы двух стран Евросоюза против правительства Грузии».

Посол Австрии Арад Бенко в беседе с грузинскими журналистами заявил, что австрийским компаниям, которые работают в Грузии, приходится сталкиваться с рядом проблем, в том числе с недостатком лиц, принимающих решения.

«Именно это является самым большим препятствием, когда речь идет о ведении бизнеса в Грузии. Проблема в том, что правду здесь говорят редко. Кроме того, я выделил бы проблему с госзакупками, так как здесь мы часто сталкиваемся с отсутствием прозрачности при принятии решений», — передает издание слова посла Австрии. А из заявлений посла Италии Антонио Энрико Бартоломе выделяет его утверждение о том, что начать бизнес в Грузии легко, но расширить его трудно.

Представители нынешнего правительства Грузии упрекнули зарубежных дипломатов за недипломатичные заявления и нарушение этикета, согласно которому в случае появления каких-либо проблем послы должны обсуждать их прежде всего с МИД Грузии, но не с грузинскими СМИ.

Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили предполагает, что за заявлениями обоих бизнесменов стоят допущенные грузинской стороной конкретные ошибки, которые обязательно следует изучить и исправить.

«Факт, что мы имеем дело с какими-то ошибками. Нужно срочно все выяснить и в ускоренные сроки дать максимально прозрачные ответы на все вопросы. Я не исключаю, что информацию они (послы) получили конкретно от бизнесменов. Не исключено, что представителей как австрийских, так и итальянских компаний здесь коснулись какие-то процессы, которые и вызвали такой шум», — пояснил Ираклий Менагаришвили.

По его мнению, проблемы, с которыми иностранные бизнесмены, вероятно, обратились в свои посольства, были не единичными случаями, поэтому дипломаты и сделали такие «громкие заявления».

Отметим, что критические высказывания послов перекликаются с теми обвинениями, которые нынешнему правительству Грузии выдвигает его главная оппозиция. Оппоненты давно критикуют грузинские власти за непрозрачность в сфере бизнеса, монополизацию основных сфер грузинской экономики, притеснение местных и иностранных бизнесменов и уход из страны многих зарубежных компаний.