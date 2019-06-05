Среда, 5 Июня 2019 года
11:09:22 МСК

Премьер Японии: отношения Японии и исламского мира должны быть дружескими

Политика

Премьер-министр Японии встретился с послами исламских странотношения между Японией и исламским миром будут дружескими

Токио, 5 июня 2019, 11:09 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции разделил торжественный ужин с послами Ирана, Малайзии и Саудовской Аравии. Премьер выразил надежду, что в новой эпохе Рэйва отношения между Японией и исламским миром будут дружескими. На ужине также присутствовали члены правящей и оппозиционной партий.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», в середине месяца Абэ посетит Иран для обсуждения ирано-американских отношений и ослабления напряженности между двумя странами. На званом ужине премьер не стал упоминать грядущий визит, но заявил, что, как премьер-министр Японии, он ценит отношения Японии с исламским миром.

Ранее президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на инициативу японского премьера выступить посредником в урегулировании американо-иранских трений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить