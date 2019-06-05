Премьер Японии: отношения Японии и исламского мира должны быть дружескими

Токио, , 11:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции разделил торжественный ужин с послами Ирана, Малайзии и Саудовской Аравии. Премьер выразил надежду, что в новой эпохе Рэйва отношения между Японией и исламским миром будут дружескими. На ужине также присутствовали члены правящей и оппозиционной партий.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», в середине месяца Абэ посетит Иран для обсуждения ирано-американских отношений и ослабления напряженности между двумя странами. На званом ужине премьер не стал упоминать грядущий визит, но заявил, что, как премьер-министр Японии, он ценит отношения Японии с исламским миром.

Ранее президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на инициативу японского премьера выступить посредником в урегулировании американо-иранских трений.