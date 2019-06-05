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Удобный повод для обвинений: о «небезопасном перехвате» самолёта США

Политика

Реальной угрозы такая ситуация не несёт

Москва, 5 июня 2019, 11:02 — REGNUM  Сопровождение самолётов — нередкая ситуация, которая сама по себе ничем не угрожает ни одной из сторон, но является удобным информационным поводом для обвинений, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 5 июня, комментируя сообщения о перехвате Су-35 американского самолёта.

Ранее представители США заявили, что российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря. В министерстве обороны РФ в ответ заявили, что «небезопасным» перехват не был, а американский самолёт двигался в направлении российской базы в Тартусе.

«Сопровождение американских самолётов вблизи российской границы — нередкое явление. Периодически возникают и обратные ситуации, к примеру, при учебных полётах российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 эти машины сопровождает уже авиация стран НАТО. В целом ситуация мало чем грозит обеим сторонам, однако является достаточно удобным информационным поводом для взаимных обвинений. Судить же о безопасности «перехвата» надо по каждому случаю отдельно, полагаясь на видеозаписи, которые далеко не всегда имеются в свободном доступе», — отметил Леонид Нерсисян.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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